Polis ekipleri, bir yandan devriye attılar diğer yandan güvercinleri beslediler
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Bodrum, Polis

Polis ekipleri, bir yandan devriye attılar diğer yandan güvercinleri beslediler

Polis ekipleri, bir yandan devriye attılar diğer yandan güvercinleri beslediler Bodrum'da sokakları boşalınca sahildeki kuşları beslemek polis ekiplerine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum sokaklarını denetleyen polisler bir yandan devriye görevi yaparken diğer yandan ise...

18.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:00
Polis ekipleri, bir yandan devriye attılar diğer yandan güvercinleri beslediler

Polis ekipleri, bir yandan devriye attılar diğer yandan güvercinleri beslediler

Bodrum'da sokakları boşalınca sahildeki kuşları beslemek polis ekiplerine düştü

MUĞLA - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum sokaklarını denetleyen polisler bir yandan devriye görevi yaparken diğer yandan ise köpeklere, kedilere mama verdi, kuşları ise yemledi.

2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum sokaklarında devriye atan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan cadde ve sokakları denetledi, diğer yandan ise sahilde duran kuşlara yem verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bodrum, sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri çarşı mahallesinde devriye attı. Yanlarında getirdikleri kedi ve köpek mamalarını ise sokak hayvanlarına vererek aç kalmamalarını sağladı. Kumbahçe sahilinde devriye atan ekip ise yanlarında getirdikleri yemleri sahili mesken tutan güvercin ve kumrulara atarak besledi. Sokakta bulunan bazı vatandaşlarında kimlik kontrolü yapan ekipler izinli olanları serbest bırakırken, izinsiz bir halde dışarda dolaşan bazı vatandaşlara ise ceza kesti. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ekiplerin yanlarına köpek, kedi maması ve güvercin yemi almaları talimatı verildiği de öğrenildi. Vatandaşlardan tam not alan polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması bitinceye kadar sokak hayvanlarını besleyecekleri öğrenildi.

Polis ekipleri, bir yandan devriye attılar diğer yandan güvercinleri beslediler

Kaynak: İHA

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