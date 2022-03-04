Polis ekipleri, apartman garajında 2 tüfek, uyuşturucu madde ve içki ele geçirdi - Haberler

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Polis ekipleri, apartman garajında 2 tüfek, uyuşturucu madde ve içki ele geçirdi

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Polis ekipleri, apartman garajında 2 tüfek, uyuşturucu madde ve içki ele geçirdi

Eskişehir'de kavga ihbarına giden polis ekipleri bir apartmanın garaj kısmına gizlenmiş, 2 tüfek, uyuşturucu madde ve içki ele geçirdi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kavga ihbarına giden polis ekipleri bir apartmanın garaj kısmına gizlenmiş, 2 tüfek, uyuşturucu madde ve içki ele geçirdi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir apartmanın giriş kısmında iki grup arasında kavga olduğu yönünde ihbar aldı.

Olay yerine giden ekipler, kavga olayına karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Apartmanın giriş kısmında bulunan garajda arama yapan polis ekipleri, 2 tüfek, 83 fişek, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 408 farklı ebat ve türde alkollü içecek ile 4 pos cihazı ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu, Eskişehir, kavga, Polis, Güncel, Haberler

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