Polis ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
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Polis ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Polis ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Üsküdar ve Zeytinburnu'ndaki iki ayrı okulda gerçekleştirilen ve çocukların polisle tanışmasının amaçlandığı etkinliklerde polisler, çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet etti.

Polis maskotu "Cesur"un da eşlik ettiği ziyarette öğrencilere 155 Polis İmdat Hattı ve kişisel güvenlikleriyle ilgili bilgiler verildi.

Polislere sorular sorarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına Türk bayrağı, anahtarlık ve yapboz hediye edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca gün boyu kentine farklı noktalarında park ve bahçelerde bulunan çocukların bayramını kutlayarak onlara Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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