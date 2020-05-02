Polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı, ardından sosyal mesafeli öz çekim yaptı
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Polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı, ardından sosyal mesafeli öz çekim yaptı

Polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı, ardından sosyal mesafeli öz çekim yaptı
02.05.2020 00:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:53

Polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı, ardından sosyal mesafeli öz çekim yaptı Erzurum'da rulo muşamba içine saklanmış piyasa değeri 116 bin 750 TL olan 8 bin 850 paket sigara ele geçirildi Erzurum'da polis kontrol noktasında durdurulan bir Tırda rulo halde sarılmış olan...

Polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı, ardından sosyal mesafeli öz çekim yaptı

Erzurum'da rulo muşamba içine saklanmış piyasa değeri 116 bin 750 TL olan 8 bin 850 paket sigara ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum'da polis kontrol noktasında durdurulan bir Tırda rulo halde sarılmış olan muşambaların içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı. Polis ekipleri ele geçirdikleri sigaralarla "Evde Kal" yazarak öz çekim yaptı.

Edinilen bilgilere göre Aşkale Polis Kontrol Noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan A.D. isimli sürücüye ait olan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden geldiği öğrenilen 04 D 3143 plakalı Tırın dorsesinde rulo halde sarılmış olan 15 adet muşamba içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı.

Polis ekipleri ele geçirilen sigaralarla "Evde Kal" yazıp, ardından sosyal mesafe kuralına uyarak öz çekim yaptılar.

Polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı, ardından sosyal mesafeli öz çekim yaptı

Kaynak: İHA

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