Polis ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlar için kapı kapı geziyor
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Polis ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlar için kapı kapı geziyor

Muş Valiliğince kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Polis ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlar için kapı kapı geziyor
28.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:29

Muş Valiliğince kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünde görevli polisler, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların taleplerini karşılamak için mahalle mahalle, kapı kapı gezmeye devam ediyor. 155 Polis İmdat hattını arayan vatandaşların taleplerini karşılayan ekipler, onların hem hayır duasını alıyor hem de ihtiyaçlarını ayaklarını götürüyor. Vatandaşların banka hesaplarından tahsilat yapan polis, teslim aldıkları parayı imza karşılığında bizzat hesap sahiplerine teslim ediyor.

Bankalardan vatandaşların parasını çekerek teslim eden TDP Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammed Ali Demirtaş, Muş Emniyet Müdürlüğü olarak 155 ihbar hattını arayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Vatandaşların bankalarda bulunan hesaplarındaki paralarını çekip kendilerine bizzat yerinde teslim ettiklerini kaydeden Demirtaş, "Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor ve bir yandan da hayır duası alıyoruz" dedi.

Banka hesaplarından paraları çekilerek kendilerine teslim edilen vatandaşlar ise polis ekiplerine teşekkür ederek duacı oldu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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