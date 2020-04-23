Polis ekipleri 23 Nisan kutlaması için kortej oluşturdu Polis ekipleri 23 Nisan kutlaması için kortej oluşturdu Polislerin 21.00'da oluşturduğu kortej drone ile görüntülendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100. Yılını kutlaması için polis ekipleri 21.00'de kortej oluşturarak siren çaldı.

Polis ekipleri 23 Nisan kutlaması için kortej oluşturdu

Polislerin 21.00'da oluşturduğu kortej drone ile görüntülendi

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100. Yılını kutlaması için polis ekipleri 21.00'de kortej oluşturarak siren çaldı.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için vatandaşlar saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarken polislerde ekip araçlarıyla kortej oluşturarak siren çaldı. Polislerin kutlaması ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA