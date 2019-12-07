Polis ekipleri 13 bin aracı inceleyerek hırsızlık zanlılarını yakaladı

07.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:04

Bursa'nın farklı ilçelerindeki evden hırsızlıklara ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini ve 13 bin aracı inceleyerek zanlıları yakaladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde geçen hafta 13 ayrı ikamette hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, müştekilere ait evlerin bulunduğu mahalle, sokak ve güzergahlarda, 270 iş yeri ile ikametlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Özel oluşturulan polis ekibi, güvenlik kamerası görüntülerinde 13 bin aracı inceleyerek şüphelilere ait aracı tespit etti.

Suç örgütü kurup, çevre illerde hırsızlık yaptığı belirlenen zanlılar, İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin, evlerden çaldıkları yüklü miktarda para, ziynet eşyası, araç ve elektronik malzemeler de ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan Bursa'ya getirilen E.C, O.Ç, M.Y, B.K. ve T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan suç örgütünün elebaşı olduğu belirlenen A.Ç'nin ise daha önce İstanbul'da farklı bir suçtan tutuklandığı öğrenildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Şüphelilerin hırsızlık için girdiği evlerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kiraladıkları araçla olay yerine geldikleri görülüyor.

Plaka bilgisinin alınmaması için zanlıların kiralık araçla sürekli çevrede tur attığı ve evlerin balkonlarına tırmanma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Ayrıca evlerden hırsızlık yapan şüphelilerden birinin evden aldığı elektronik cihazları aşağıda bekleyen diğer zanlıya attığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

Kaynak: AA