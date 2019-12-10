: Polis ekibine saldıran 4 kişi tutuklandı

10.12.2019 21:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:24

Sakarya'da, polis ekibini tehdit ettikleri ve fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçtan inen A.S, Ü.Ş, G.A. ve B.Ü. isimli kişiler, görevli memurları önce tehdit etti, daha sonra ise fiziki saldırıda bulundu.

Sapanca Polis Amirliğinden gelen takviye ekiplerin de yardımıyla gözaltına alınan şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, sustalı bıçak, pompalı tüfek ve 3 adet dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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