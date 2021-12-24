Polis Eğiticilerinin Eğitimi ve Polis Eğiticilerini Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi

2021 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı doğrultusunda Akademimizce "Öğrenen Merkezli Eğitim" anlayışı çerçevesinde polis eğitim kurumları ve hizmet içi eğitim birimlerinde görev yapan polis eğiticilerinin bilgi, anlayış ve becerilerini geliştirmek amacıyla "Polis Eğiticilerinin Eğitimi" ve eğitim ihtiyaçları temelinde rütbe ve kıdeme göre hizmetiçi eğitim programları geliştirecek bir Polis Eğiticileri Geliştirme Uzmanı kadrosu oluşturmak amacıyla "Polis Eğiticilerini Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi" Polis Akademisi Gölbaşı ve Anıttepe Yerleşkelerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimin sertifika törenine; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan merkez ve taşra teşkilatından 5 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 1 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 21 Komiser, 38 Komiser Yardımcısı, 1 Polis Memuru olmak üzere toplamda 66 personel katılım sağlamıştır.

Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın hitaplarının ardından personellere sertifika takdimleri ile tören sona ermiştir.

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