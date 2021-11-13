2021 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı doğrultusunda Akademimizce Polis eğitim kurumları ve hizmet içi eğitim birimlerinde görev yapan polis eğiticilerinin bilgi, anlayış ve becerilerini Öğrenen Merkezli Eğitim anlayışı çerçevesinde geliştirmek amacıyla 1 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında "Polis Eğiticilerinin Eğitimi Kursu" Polis Akademisi Gölbaşı ve Anıttepe Yerleşkelerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimlerin sertifika törenine; Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, Akademimiz Emniyet Müdürleri ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan merkez ve taşra teşkilatı 53 farklı ilden 25 Komiser, 55 Komiser Yardımcısı olmak üzere toplamda 80 personel katılım sağlamıştır.

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