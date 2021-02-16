Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı
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Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı

16.02.2021 10:08 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:12
Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı

ADANA'da polis ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giren ve velilere 'Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor; linke tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz' diye mesaj atıp kişisel veri toplayan dolandırıcılara itibar edilmemesi için vatandaşa broşürlü uyarıda bulundu.

ADANA'da polis ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giren ve velilere 'Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor; linke tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz' diye mesaj atıp kişisel veri toplayan dolandırıcılara itibar edilmemesi için vatandaşa broşürlü uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan EBA kullanımını fırsat bilen dolandırıcılar, velilerin cep telefonlarına 'Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor. Linke tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz' diye mesaj atıp kişisel veri toplamaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcılar hakkında farkındalık yaratmak için çalışma başlattı. Evleri tek tek gezip, vatandaşların kapılarını çalan polis ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Bu mesajlara itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, cep telefonlarına mesaj gelmesi durumunda polise bildirilmesini istedi.


- Adana
Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı
Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı
Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı
Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı
Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı
Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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