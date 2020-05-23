Polis durdurunca "mezarlık ziyareti" dedi
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Polis durdurunca "mezarlık ziyareti" dedi

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vefat etmiş yakınlarını mezarlarında ziyaret etmek istediği için sokağa çıktığını söyleyen kadına ceza kesildi.

Polis durdurunca
23.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:59

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vefat etmiş yakınlarını mezarlarında ziyaret etmek istediği için sokağa çıktığını söyleyen kadına ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin değişik noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yaptı. İlçe girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde durdurulan bir minibüsü kullanan kişinin manav dükkanı bulunduğu ve bugün saat 16.00'ya kadar dışarı çıkma izni bulunduğu belirlendi. Ancak, yanında bulunan kadının sokağa çıkma izninin bulunmadığı anlaşıldı. Kadın, Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle vefat etmiş yakınlarını ziyaret etmek istediğini, bu nedenle oğluna ricada bulunduğunu söyledi. Görevliler, bunun üzerine sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle kadına Umum Hıfzıssıhla Kanunu'na muhalefet suçundan kesin miktarı kaymakamlık tarafından belirlenmek üzere ceza tutanağı düzenledi. Bu cezanın 3 bin 150 TL'yi bulabileceği belirtildi.

MOTOSİKLET EHLİYETİNİ İBRAZ EDEMEDİAynı noktada durdurulan bir motosiklet sürücüsü bir firma adına çalıştığını Suriyeli olduğunu,  ülkesinden aldığı Arapça ve İngilizce yazılı otomobil ehliyeti bulunduğunu belirtirken, bunu ibraz edemedi.  Görevliler, bunun üzerine 'Ehliyetsiz araç kullanma' suçundan 2 bin 473 TL ceza keserek aracı bağlarken,  akşama kadar sürücü belgesini getirerek ibraz etmesi halinde bu cezanın yarı oranda düşürülebileceğini kendisine bildirdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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