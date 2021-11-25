Polis durdurduğu araçta 724 kokain ele geçirdi

Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 724 kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin içerisinde şahısların hareketlerinden şüphelenen narkotik ekipleri araçta arama yaptı. Aramada 724 gram kokain ele geçirildi. Olayın ardından araç içerisindeki Ruhi Ö. (29) ve Mehmet U. (23) isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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