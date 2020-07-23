Polis dronla tespit etti, 4 kişi tutuklandı
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Polis dronla tespit etti, 4 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ta, polis ekipleri tarafından ormanlık arazide dronla uyuşturucu tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Polis dronla tespit etti, 4 kişi tutuklandı
23.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:35

ZONGULDAK'ta, polis ekipleri tarafından ormanlık arazide dronla uyuşturucu tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ormanlık arazide uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Dronla 7 ayrı bölgede yapılan denetimde, ormana ekili Hint kenevirleri tespit edildi. 'Şehit polis memuru Erkan Göktepe' adı verilen operasyonda, H.A. (59), İ.A. (36), H.A. (36), M.K. (35), Y.E.K. (33) ve E.A. (31) gözaltına alındı. Arazide yapılan aramada, 2 bin 21 kök Hint keneviri, uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A, H.A., M.K. ve E.A tutuklandı, H.A. ve Y.E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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