"Polis dövdü" dedi, foyası ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

"Polis dövdü" dedi, foyası ortaya çıktı

05.03.2021 20:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:53

"Polis dövdü" dedi, foyası ortaya çıktı Esenler'de gözaltına alınan şahsın nezarethanede kafasını demir parmaklıklara vurduğu anlar kameralara yansıdı Esenler'de maske takmayan ve polisle tartışan Harun Ç, gözaltına alındı.

"Polis dövdü" dedi, foyası ortaya çıktı

Esenler'de gözaltına alınan şahsın nezarethanede kafasını demir parmaklıklara vurduğu anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Esenler'de maske takmayan ve polisle tartışan Harun Ç, gözaltına alındı. Nezarethaneye konulan Harun Ç, ertesi gün polisin kendini darp ettiğin iddia ederek şikayetçi oldu. "Polis beni dövdü" diyen zanlının nezarethanede kafasını parmaklıklara vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenler'de yaşandı. Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle tartıştı. Maske takmamakta ısrar eden Harun Ç., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, bu kez "polis beni dövdü" diyerek şikayetçi oldu.

Polisten şiddet gördüğünü iddia eden şahsın foyası kısa süre sonra ortaya çıktı. Nezarethanenin güvenlik kamera görüntülerinde Harun Ç.'nin kafasını defalarca demir parmaklıklara vurduğu, polis memurunun zanlıyı engellemeye çalıştığı görüldü.

Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

'Polis dövdü' dedi, foyası ortaya çıktı
'Polis dövdü' dedi, foyası ortaya çıktı
'Polis dövdü' dedi, foyası ortaya çıktı
'Polis dövdü' dedi, foyası ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Polis dövdü" dedi, foyası ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 20:53:44. #1.14#
title