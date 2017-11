Polis Dolandırıcıları İnşaat İşçisi Kılığında Yakaladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bilindik yöntemlerle kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki kişi, yaşlı bir kadını yüklü miktarda dolandırmak istedi. Durumdan şüphelenen ve polislerle irtibata geçen yaşlı kadın, dolandırıcıları oyaladı ve inşaat işçisi kılığına giren güvenlik güçlerine iki zanlıyı yakalattı.



Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Meryem Gölçek'in telefonu çaldı. Telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bilindik yöntemlerle yaşlı kadını tuzağa düşürmeye çalıştı. Polis telsizi gibi efekt sesleri kullanan dolandırıcılar yaşlı kadına; ev ve cep telefonu aranarak kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından kullandığı ifade ederek yüklü miktarda para istedi.



Yaşlı kadının fendi, dolandırıcıları yendi



Yaşlı kadın, her gün onlarca haber yapılan konu karşısında hemen yapılması gerekeni yaptı ve Torbalı polisiyle temasa geçti. Yaşlı kadın, bir yandan polislere durumu anlatırken, dolandırıcıları da oyaladı. Duyarlı emniyet mensupları ise hemen harekete geçti. Meryem Gölçek, uzun süren konuşmalarıyla dolandırıcıları da inandırdı. Yaşlı kadın dolandırıcıları oyalarken, emniyette zanlıların kısa sürede izini sürdü ve yer tespitleri yaptı.



Polisler inşaat işçisi kılığına girdi



Daha sonrada polis, yaşlı kadını aradı ve zanlılarla buluşmasını söyledi. 62 yaşındaki kadın, para süsü verilmiş bir poşet hazırladı ve dolandırıcıları evde beklemeye başladı. Dolandırıcılar, her şeyden habersiz daha sonrada adrese geldi. Bu sırada evin hemen yakınında bekleyen inşaat işçisi kılığına girmiş polisler, iki dolandırıcıya suçüstü yaparak gözaltına aldı. Polisin operasyonu ise nefes kesti. İki şahıs, daha sonrada emniyete götürüldü.



Durumun şokunda olan ve dolandırıcıları yakalatan kadın, "Telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere kimsenin inanmaması gerekiyor. Polis ve savcılar asla vatandaştan para istemez. Daha önce iki kez daha başıma bu olay geldi ve polise bildirdim. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - İZMİR