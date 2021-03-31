Polis destekçileri "Back the Blue" isimli gösteri düzenledi
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'nin New York kentindeki Saten Adası'nda bulunan 122. bölgede "Back the Blue" ve polis destekçileri gösteri düzenlendi.
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ABD'nin New York kentindeki Saten Adası'nda bulunan 122. bölgede "Back the Blue" ve polis destekçileri gösteri düzenlendi. Gösteride, karşıt görüş olan Black Lives Matter (BLM) ve Antifa destekçileri de bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol