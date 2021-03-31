Polis destekçileri "Back the Blue" isimli gösteri düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis destekçileri "Back the Blue" isimli gösteri düzenledi

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentindeki Saten Adası'nda bulunan 122. bölgede "Back the Blue" ve polis destekçileri gösteri düzenlendi.

Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi

ABD'nin New York kentindeki Saten Adası'nda bulunan 122. bölgede "Back the Blue" ve polis destekçileri gösteri düzenlendi. Gösteride, karşıt görüş olan Black Lives Matter (BLM) ve Antifa destekçileri de bulundu.

Polis destekçileri 'Back the Blue' isimli gösteri düzenledi
Polis destekçileri 'Back the Blue' isimli gösteri düzenledi
Polis destekçileri 'Back the Blue' isimli gösteri düzenledi
Polis destekçileri 'Back the Blue' isimli gösteri düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Merve Boluğur Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Erol Bulut İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis destekçileri "Back the Blue" isimli gösteri düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 05:01:10. #1.14#
title