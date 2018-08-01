Polis Denetimlere Devam Ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri asayiş uygulamalarına devam ediyor.

Polis ekipleri Adıyaman'ın Malatya, Gölbaşı ve Kahta girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kentin en önemli giriş-çıkış noktasında yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde kontrol edilen araçlar didik didik aranırken araç içerisinde bulunan kişilerinde GBT sorgulamaları ve üst aramaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan denetimlerden oldukça memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise polis ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN