Polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza
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Polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza

03.12.2020 02:04 | Son Güncelleme: 03.12.2020 02:09

Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte trafik ekiplerinin denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve beraberindeki 5 kişiye ceza kesildi.

Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte trafik ekiplerinin denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve beraberindeki 5 kişiye ceza kesildi.

Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Antakya Cumhuriyet Alanı'nda denetim gerçekleştiren ekipler, Suriye uyruklu A.C'nin kullandığı 31 MB 0189 plakalı pikabı durdurdu.

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Ehliyetsiz olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği anlaşılan sürücüye 5 bin 949 lira ceza kesilerek aracı bağlandı.

Aracın arka bölümünde bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 Suriyeliye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza yazıldı.

Polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza
Polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza
Polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza
Polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 5 kişiye ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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