Polis denetiminden kaçmak için buldukları yöntemi, 'gece kartalları' engelledi
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Polis denetiminden kaçmak için buldukları yöntemi, 'gece kartalları' engelledi

Polis denetiminden kaçmak için buldukları yöntemi, 'gece kartalları' engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerden araçlarıyla ara sokaklara kaçanlar, 'gece kartalları' tarafından yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerden araçlarıyla ara sokaklara kaçanlar, 'gece kartalları' tarafından yakalandı. Ekiplerin denetim noktasına getirdiği vatandaşlara, sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik ihlalleri sebebiyle toplam 8 bin 109 TL para cezası kesildi.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de, polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, polis ekiplerince Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, denetim yapan polis ekiplerini gören bazı sürücüler, ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, denetimden kaçmak için araçlarıyla girdikleri sokaklarda 'gece kartalları' bekçiler tarafından durduruldu.

Denetim noktasından kaçmaya çalıştığı belirlenen 4 araç bekçiler tarafından denetim noktasına getirildi. Ekipler tarafından kaçmaya çalışırken yakalanan 3 araç sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri sebebiyle, 1 araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlali sebebiyle adli para cezası kesildi.

Vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik ihlalleri sebebiyle toplamda 8 bin 109 TL para cezası kesildiği belirtildi. - DÜZCE

Polis denetiminden kaçmak için buldukları yöntemi, 'gece kartalları' engelledi
Polis denetiminden kaçmak için buldukları yöntemi, 'gece kartalları' engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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