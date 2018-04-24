Polis Denetiminde Silah ve Uyuşturucu Yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde tek kullanımlık 5 küçük paket eroin, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Tim Büro Amirliği ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki denetimlerinde 3 kişinin uyuşturucu pazarlığı yaptığı belirlendi.

Ekip, kovalamaca sonucu şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin kaçarken attığı satışa hazır 5 paket eroin ile bir cep telefonuna da el konuldu.

Öte yandan, yunus ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 tüfek ile 2 bıçak ve muşta ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.