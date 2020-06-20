Polis, çocuklarını toplu halde bekleyen velileri uyardı NİĞDE'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası toplu halde çocuklarını bekleyen aileleri polis sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

NİĞDE'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası toplu halde çocuklarını bekleyen aileleri polis sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavına Niğde'de 127 okulda 7 bin 870 öğrenci girdi. Öğrencilere sınava girişte maske verildi. Sınav bitiminde çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri polis, sosyal mesafe konusunda uyardı. Öğrencilerden de evlerine gidene kadar maskelerini çıkarmamaları istendi.

Kaynak: DHA