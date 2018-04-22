Polis Çocukları Zararlı Alışkanlara Karşı Bilgilendirdi

Antalya polisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikle çocuklara polislik mesleğini tanıttı ve suçtan, zararlı alışkanlardan korunma yöntemlerini anlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cam Piramit'te etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çocuklara polislik mesleğini tanıtan ekipler, çocuklara zararlı alışkanlıklardan ve suçtan korunmak için dikkat etmeleri gerekenleri anlattı.

Cam Piramit'teki etkinlikte ayrıca Narkotik Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren detektör köpekler ve eğitimcileri de gösteri sundu.