Polis, çocukları hem uyardı hem sevindirdi Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı çocuklar ile gençlere maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunarak çocuklarla birlikte oyun oynadı.

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı çocuklar ile gençlere maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunarak çocuklarla birlikte oyun oynadı.

Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Çanakkale Parkına giden polisler, burada bulunan ailelere broşür dağıtarak, ailelere ve çocuklara maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Maske ile birlikte top dağıtan polisler, gençlerle top oynayarak, çocukların salıncak keyfine de ortak oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden bu yana hep evde olduğunu belirten çocuklardan Alara Aybüke Topçu, "Evde canım sıkılıyordu. Bazen tabletimle zaman geçiriyordum. Evimizin bahçesinde bisiklet sürüyorum. Bütün arkadaşlarım bugün burada. Kısıtlamanın kalkması bence iyi oldu çünkü evde durmak sıkıcı. Uzun zamandan beri görüşemediğimiz arkadaşlarımla hem ferahladık hem hava aldık bize iyi geldi. Polis ağabeylerimiz de bize top dağıttı, onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA