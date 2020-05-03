Polis, çocuklara moral verdi
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Polis, çocuklara moral verdi

Polis, çocuklara moral verdi
03.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:33

Polis, çocuklara moral verdi Sokaklar müzik ve siren sesleriyle hareketlendi Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği etkinlik ile moral buldu.

Polis, çocuklara moral verdi

Sokaklar müzik ve siren sesleriyle hareketlendi

BALIKESİR - Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği etkinlik ile moral buldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı onlarca ekip, her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kortej düzenledi. Şehrin bir çok noktasında siren ve müzik eşliğinde konvoy yapan ekipler, mahallelerde durarak çocuklara bayrak, düdük ve balon gibi çeşitli hediyeler verdi. 7'den 70'e her kesimin dikkatini çeken uygulama için vatandaşlar polislere teşekkür etti.

Polis, çocuklara moral verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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