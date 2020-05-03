Polis, çocuklara moral verdi
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Polis, çocuklara moral verdi

Polis, çocuklara moral verdi
03.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:31

Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği etkinlik ile moral buldu.

Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği etkinlik ile moral buldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı onlarca ekip, her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kortej düzenledi. Şehrin birçok noktasında siren ve müzik eşliğinde konvoy yapan ekipler, mahallelerde durarak çocuklara bayrak, düdük ve balon gibi çeşitli hediyeler verdi. 7'den 70'e her kesimin dikkatini çeken uygulama için vatandaşlar polislere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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