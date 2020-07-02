Polis, çocuklara maske taktı DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan polisler, park ve bahçelerde oynayan, aileleriyle gezmeye çıkan çocuklara maske taktı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan polisler, park ve bahçelerde oynayan, aileleriyle gezmeye çıkan çocuklara maske taktı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Polisler, park ve bahçelerde oynayan maskesiz çocuklara, maske taktı. Polisler, aileleriyle gezmeye çıkan çocuklara da maske takarak, anne-babaları çocuklarına maske takmaları yönünde uyardı.

Kaynak: DHA