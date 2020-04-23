Polis, çocuklar için 23 Nisan şarkısı ve İstiklal Marşı'nı çaldı KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yaşındaki çocuğun isteği üzerine sitenin bahçesinde ekip aracından İstiklal Marşı ve 23 Nisan şarkısı çaldı.

KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yaşındaki çocuğun isteği üzerine sitenin bahçesinde ekip aracından İstiklal Marşı ve 23 Nisan şarkısı çaldı. Evlerinin balkonlarına çıkan çocuklarda aileleriyle birlikte marşa ve şarkıya eşlik etti.

Bölcek Mahallesi Bahçeşehir konutlarında oturan Mahir Güneş, 6 yaşındaki çocuğunun isteği üzerine 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp polislerin site bahçesinde marş çalmalarını istedi. Babanın isteğini kırmayan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçeşehir konutlarına gitti. Site sakinleri polis ekiplerini balkonlara çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla karşıladı. Polis aracından ilk olarak İstiklal Marşı ardından alkışlarla 23 Nisan şarkısı ve 10'uncu Yıl marşı çalındı. Ekipler marşların ardından ekip otolarından megafonla çocukların 23 Nisan bayramını kutladı.Polis ekiplerine çocuklarının isteklerini kırmadıkları için teşekkür eden Mahir Güneş, "Bahçeşehir konutları sakiniyim. 23 Nisan etkinlikleri koronavirüsten dolayı bu yıl iptal edildi. 112 Çağrı Merkezini arayıp rica da bulunduk. Bu vesile ile Emniyet Müdürlüğümüz bizi kırmadı. Sitemize geldiler marşları çaldılar. Çocuklarımızı bu şekilde mutlu ettiler. Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA