Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü
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Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü

Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü
04.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:05

Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü Birlikte yaşadığı adamı bıçakla öldüren kadın Cinayet Büro ekiplerince yakalandı Kayseri'de Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir hafta önce tanıtıştığı ve birlikte yaşadığı adamı iki yerinden bıçaklayarak...

Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü

Birlikte yaşadığı adamı bıçakla öldüren kadın Cinayet Büro ekiplerince yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir hafta önce tanıtıştığı ve birlikte yaşadığı adamı iki yerinden bıçaklayarak öldüren zanlıyı bulabilmek için şehirdeki S.K. isimli çok sayıda kadınla görüştü. Uzun süren çalışmada tespit edilerek yakalanan zanlı, cinayeti itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre 28 Nisan günü Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde oturan 49 yaşındaki R.K. sabah saat 06.00'da iki bıçak darbesi ile yaralanmış halde Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı R.K. verdiği ilk ifadesinde bir hafta önce birlikte yaşadığı ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalıştığını söylediği S.K. isimli kadın tarafından bıçaklandığını ve cep telefonunu alarak kaçtığını polis ekiplerine söyledi.

Olayla ilgili olarak verilen bilgiler doğrultusunda polis ekipleri çalışma yaparken, yaralı R.K. tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın Kasten Adam Öldürme'ye dönüşmesi ile dosyayı inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'deki S.K. isimli şahıslar üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda S.K. isimli çok sayıda kadınla görüşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin 24 yaşındaki S.K. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

Zanlı S.K. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan çapraz sorgusunda, evde R.K. ile kavga ettiğini ve bıçakladığını itiraf etti. Zanlı S.K.'nın olay sonrasında R.K.'nın cep telefonunu sattığını söylemesi üzerine, cep telefonu da bulunarak polis ekiplerince el konuldu.

Yetkililer, Kasten Adam Öldürme olayının zanlısı olarak gözaltına alınan S.K. hakkında işlem başlattı.

Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü

Kaynak: İHA

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