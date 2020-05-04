Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü

Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü
04.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:41

Kayseri'de Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir hafta önce tanıtıştığı ve birlikte yaşadığı adamı iki yerinden bıçaklayarak öldüren zanlıyı bulabilmek için şehirdeki S.K. isimli çok sayıda kadınla görüştü.

Kayseri'de Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir hafta önce tanıtıştığı ve birlikte yaşadığı adamı iki yerinden bıçaklayarak öldüren zanlıyı bulabilmek için şehirdeki S.K. isimli çok sayıda kadınla görüştü. Uzun süren çalışmada tespit edilerek yakalanan zanlı, cinayeti itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre 28 Nisan günü Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde oturan 49 yaşındaki R.K. sabah saat 06.00'da iki bıçak darbesi ile yaralanmış halde Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı R.K. verdiği ilk ifadesinde bir hafta önce birlikte yaşadığı ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalıştığını söylediği S.K. isimli kadın tarafından bıçaklandığını ve cep telefonunu alarak kaçtığını polis ekiplerine söyledi.

Olayla ilgili olarak verilen bilgiler doğrultusunda polis ekipleri çalışma yaparken, yaralı R.K. tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın Kasten Adam Öldürme'ye dönüşmesi ile dosyayı inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'deki S.K. isimli şahıslar üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda S.K. isimli çok sayıda kadınla görüşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin 24 yaşındaki S.K. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

Zanlı S.K. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan çapraz sorgusunda, evde R.K. ile kavga ettiğini ve bıçakladığını itiraf etti. Zanlı S.K.'nın olay sonrasında R.K.'nın cep telefonunu sattığını söylemesi üzerine, cep telefonu da bulunarak polis ekiplerince el konuldu.

Yetkililer, Kasten Adam Öldürme olayının zanlısı olarak gözaltına alınan S.K. hakkında işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haber
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Haber
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haber
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi Haber
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Demet Akalın Gülşen Yüksel
Spor Falcao Arda Turan Selçuk İnan Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Polis cinayetin zanlısını yakalamak için şehirdeki S.K. isimli kadınlarla görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:07:32. #1.14#
title