Polis Çiftin Tiyatro Tutkusu

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Levent ve Ayşegül Kocabıyık çifti, amatör olarak tiyatroyla uğraşıyor.

Samsun'da polis okulunda aynı sınıfta öğrenim gören Levent ve Ayşegül Kocabıyık, 2001 yılında tamamladıkları eğitimlerinin ardından aynı yıl dünyaevine girdi.

Türkiye'nin farklı kentlerinde görev yaptıktan sonra 6 yıl önce Sinop'a atanan Kocabıyık çifti, boş zamanlarında sanatsal faaliyetler içinde yer almaya başladı.

Polis aileleri tarafından düzenlenen etkinliklerde ney çalan Levent Kocabıyık, aynı zamanda dolandırıcılık ve aile içi şiddet gibi konularda mesaj veren "Telsizimden Sızan Notlar" adlı tiyatro oyununda da eşiyle rol alıyor.

Ayşegül Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislik mesleğinin stresi fazla olan meslekler arasında yer aldığını söyledi.

Eşiyle aynı mesleği yapmalarından dolayı streslerini atabilmek amacıyla küçük sanatsal faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Kocabıyık, "İşimiz stresli ama mesleğimizi ve vatanımızı çok seviyoruz. O nedenle bizim için hiçbir zorluk mesleğimizi yapmamızda engel değil." dedi.

Kocabıyık, görev saatleri dışında iş stresini atmak için amatör olarak müzikle uğraştıklarını, tiyatro oyununda sahne aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İkimiz de işimizi severek yapıyoruz. Tabii insan bazen stres atmak ihtiyacı duyuyor. Eşim ney çalabiliyor. İşten eve gittiğimizde kendisi ney çalarken ben de ona şarkı söyleyerek eşlik ediyorum. Yine polis arkadaşlarla bir araya geldiğimizde çalıp söylemeye çalışıyoruz. Müzik yaparken de tiyatroda sahne alırken de profesyonel değiliz. Tek amacımız stres atmak. Arkadaşlarımız bizi dinliyor ve memnun oluyorlarsa bizim açımızdan memnuniyet verici. Diğer polis arkadaşlara da sanatsal faaliyetler öneririz."

"Ney çalarken eşim de bana eşlik ediyor"

Levent Kocabıyık da eşiyle aynı mesleği yapmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunduğunu dile getirdi.

İnsanların hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, severek yaptıkları sürece mutlu olabileceklerini vurgulayan Kocabıyık, "17 yıllık polis memurlarıyız. Polislik stresli bir meslek ama işten eve gittiğimizde eşim kahvelerimizi yapıyor. Ney çalarken eşim de bana eşlik ediyor. Beraber müzik yaparak, tiyatro oyununda rol alarak stres atıyoruz. Bunlar çok zor şeyler değil." ifadesini kullandı.