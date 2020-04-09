Polis, çiçek sözüyle zihinsel engelli genci intihardan vazgeçirdi
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Polis, 3. Sayfa

Polis, çiçek sözüyle zihinsel engelli genci intihardan vazgeçirdi

Polis, çiçek sözüyle zihinsel engelli genci intihardan vazgeçirdi Annesinin sevmediğini ve evde istemediğini öne süren zihinsel engelli genç falezlerde intihar girişiminde bulundu.

09.04.2020 22:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:48
Polis, çiçek sözüyle zihinsel engelli genci intihardan vazgeçirdi

Polis, çiçek sözüyle zihinsel engelli genci intihardan vazgeçirdi

Annesinin sevmediğini ve evde istemediğini öne süren zihinsel engelli genç falezlerde intihar girişiminde bulundu.

1 saatin sonunda polis genci 'Çiçek alıp annene birlikte gideceğiz' sözüyle ikna etti.

ANTALYA - Antalya'da annesinin sevmediğini ve evde istemediğini öne süren zihinsel engelli genç falezlerde intihar girişiminde bulundu. 1 saatin sonunda polis genci 'Çiçek alıp annene birlikte gideceğiz' sözüyle ikna etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi, Atatürk Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. Annesinin kendisini sevmediğini ve evde istemediği için bunalıma girdiği iddia edilen 31 yaşındaki Ramazan T, yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasına çıktı. Zihinsel engelli olduğu belirlenen genci gören güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi de falezler altında hazır bekledi. Güvenlik demirini aşıp kayalardan sarkan genci polis uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun süre yanına kimsenin yaklaşmasını istemeyen Ramazan T, annesinin kendisini sevmediği ve ölmek istediğini söyledi. Zaman zaman ellerini bırakan Ramazan T, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kardeşi ile de telefonla görüştürülen genci polis ikna etmek için büyük çaba sarfetti. Ramazan T, polislerin, 'Çiçek alıp annenin yanına birlikte gideceğiz' sözleri rağmen bir süre ağladı. Polislerin ısrarının devam etmesi üzerine ellerini uzatan Ramazan T, bulunduğu yerden alındı. Ramazan T, polis merkezine götürülürken, falezlere geldiği bisikleti de araca alındı.

Polis, çiçek sözüyle zihinsel engelli genci intihardan vazgeçirdi

Kaynak: İHA

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Polis, çiçek sözüyle zihinsel engelli genci intihardan vazgeçirdi
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