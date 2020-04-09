Polis, çiçek sözüyle genci intihardan vazgeçirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Polis, çiçek sözüyle genci intihardan vazgeçirdi - Haber
Antalya, Polis, 3. Sayfa

Polis, çiçek sözüyle genci intihardan vazgeçirdi

Antalya'da annesinin sevmediğini ve evde istemediğini öne süren zihinsel engelli genç falezlerde intihar girişiminde bulundu.

09.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:18
Polis, çiçek sözüyle genci intihardan vazgeçirdi

Antalya'da annesinin sevmediğini ve evde istemediğini öne süren zihinsel engelli genç falezlerde intihar girişiminde bulundu. 1 saatin sonunda polis genci 'Çiçek alıp annene birlikte gideceğiz' sözüyle ikna etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi, Atatürk Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. Annesinin kendisini sevmediğini ve evde istemediği için bunalıma girdiği iddia edilen 31 yaşındaki R.T, yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasına çıktı. Zihinsel engelli olduğu belirlenen genci gören güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi de falezler altında hazır bekledi. Güvenlik demirini aşıp kayalardan sarkan genci polis uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun süre yanına kimsenin yaklaşmasını istemeyen R.T, annesinin kendisini sevmediği ve ölmek istediğini söyledi. Zaman zaman ellerini bırakan R.T, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kardeşi ile de telefonla görüştürülen genci polis ikna etmek için büyük çaba sarf etti. R.T, polislerin, 'Çiçek alıp annenin yanına birlikte gideceğiz' sözleri üzerine bir süre ağladı. Polislerin ısrarının devam etmesi üzerine ellerini uzatan genç bulunduğu yerden alındı. R.T, polis merkezine götürülürken, falezlere geldiği bisikleti de araca alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahkeme, İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs hakkında kararını verdi Haber
Mahkeme, İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs hakkında kararını verdi
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haber
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haber
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haber
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen dalış maskeleri entübe hastalarda kullanılacak
Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen dalış maskeleri entübe hastalarda kullanılacak
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı
Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Haluk Levent Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Kadın Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Polis, çiçek sözüyle genci intihardan vazgeçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 22:27:11. #1.15#
title