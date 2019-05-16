Polis Cezaevi Firarilerini Yakaladı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda cezaevi firarisi olan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cezaevi firarisi olarak aranan V.Ö. ve B.C.Y.'nin ilçede saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep

Kaynak: DHA