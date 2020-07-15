Polis ceza yazdığı şahsı, motorunu yaktığı için gözaltına aldı
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Polis ceza yazdığı şahsı, motorunu yaktığı için gözaltına aldı

Polis ceza yazdığı şahsı, motorunu yaktığı için gözaltına aldı Nazilli'de bir genç motosikleti ile seyir halindeyken trafik denetime takıldı.

15.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:03

Polis ceza yazdığı şahsı, motorunu yaktığı için gözaltına aldı

AYDIN - Nazilli'de bir genç motosikleti ile seyir halindeyken trafik denetime takıldı. Trafik ekiplerinin kendisine yetersiz ehliyet, vize ve sigortasızlıktan cezai işlem yaptığını öğrenen motosiklet sürücü sinirlerine hakim olamayınca yakıt deposunun kapağını açıp motoiskleti ateşe verdi.

Bir anda alev topuna dönen motosikelti söndürmesi için polis ekipleri itfaiyeye aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri motosiklete su sıkıp söndürmeye çalıştı, ancak motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü F.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın, kendisine çok miktarda ceza uygulanmasına sinirlenip kendisini kaybettiği için motosikletine ateşe verdiği öğrenildi.

Polis ceza yazdığı şahsı, motorunu yaktığı için gözaltına aldı

Kaynak: İHA

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