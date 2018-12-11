Polis Ceza Kesmek; Sürücü Kaçmak İstedi... Polisin Kaputtaki Yolculuğu Kamerada

– Meksika'da trafik uygulaması yapan polis memuru, ceza kesmek istediği sürücü kaçmak isteyince engel olmak için her şeyi yaptı. Sürücünün kaçmak istediğini gören polis, kaputa tutunarak engel olmak istedi ancak sürücü buna aldırış etmeyerek gaza bastı. Otoyolda hızla seyreden otomobilin kaputundaki polisin korku dolu anları ve yardım çağlıkları ise ön koltuktaki yolcu tarafından görüntülendi.