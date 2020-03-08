Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu
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Dünya Kadınlar Günü, Akhisar, Güncel

Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.

08.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:02
Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.


Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Işık, trafik polisleriyle birlikte yaya öncelikli Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi ve 167 sokak üzerinde kadın sürücüleri durdurdu. Çok sayıda polisi karşılarında gören kadın sürücüler, önce çekinerek camlarını açtı. Ekiplerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasıyla gülümseyen kadınlar, polislere teşekkür etti. Kadınlardan bazıları da araçlarından inerek polislere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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