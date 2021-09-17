Polis çevreci grup 'Extinction Rebellion' üyelerini gözaltına aldı - Haberler
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Polis çevreci grup "Extinction Rebellion" üyelerini gözaltına aldı

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Çevreci grup "Extinction Rebellion" üyeleri ABD'nin New York kentinde bulunan Bank of America binası önünde "Amazonu Kurtarın" isimli gösteri için bir araya geldi.

Çevreci grup "Extinction Rebellion" üyeleri ABD'nin New York kentinde bulunan Bank of America binası önünde "Amazonu Kurtarın" isimli gösteri için bir araya geldi. Kendilerini zincirleyen göstericilere müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Polis çevreci grup Extinction Rebellion üyelerini gözaltına aldı

Polis çevreci grup Extinction Rebellion üyelerini gözaltına aldı

Polis çevreci grup Extinction Rebellion üyelerini gözaltına aldı

Polis çevreci grup
AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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