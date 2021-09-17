Polis çevreci grup "Extinction Rebellion" üyelerini gözaltına aldı
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
Çevreci grup "Extinction Rebellion" üyeleri ABD'nin New York kentinde bulunan Bank of America binası önünde "Amazonu Kurtarın" isimli gösteri için bir araya geldi.
Çevreci grup "Extinction Rebellion" üyeleri ABD'nin New York kentinde bulunan Bank of America binası önünde "Amazonu Kurtarın" isimli gösteri için bir araya geldi. Kendilerini zincirleyen göstericilere müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.