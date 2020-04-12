Polis, çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi Polis, çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi Hatay'ın reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle görev yapan polis memuru çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi reyhanlı ilçesinde devriye görevi yürüten polis memuru caddeye daha önce atılmış olan çöpleri toplayarak...

Polis, çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi

HATAY - Hatay'ın reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle görev yapan polis memuru çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi

reyhanlı ilçesinde devriye görevi yürüten polis memuru caddeye daha önce atılmış olan çöpleri toplayarak çevre temizliği yapması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı

Kaynak: İHA