Polis, çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi
Polis, çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi Hatay'ın reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle görev yapan polis memuru çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi reyhanlı ilçesinde devriye görevi yürüten polis memuru caddeye daha önce atılmış olan çöpleri toplayarak...
12.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:05
Polis, çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi
HATAY - Hatay'ın reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle görev yapan polis memuru çevre temizliği yaparak örnek davranış sergiledi
reyhanlı ilçesinde devriye görevi yürüten polis memuru caddeye daha önce atılmış olan çöpleri toplayarak çevre temizliği yapması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı
Kaynak: İHA