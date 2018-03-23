Polis, Çelik Kasa Hırsızlarını 35 Kamera Kaydını İnceleyerek Yakaladı

SAMSUN'da, iki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin 35 güvenlik kamerasını izlemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ve 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. 10 Mart ve 22 Mart gecesi İstanbul'dan kiraladıkları otomobillerle Samsun'a gelen 2 şüpheli, 2 ayrı işyerinde bulunan çelik kasaları murçla kırarak içindeki 16 bin 500 TL, 1500 Euro, 500 dolar, çek koçanları ve güvenlik kamerasının kayıt ettiği cihazı alarak kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları inceleme ve 35 güvenlik kamerasını izlemesi sonucu 34 plakalı 2 ayrı otomobille olayları gerçekleştirdikleri iddia edilen İlyas Dinç (37) ve Yılmaz Sezer(44)'i tespit etti. Takip edilen şüpheliler hırsızlık yaptıkları otomobille İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Samsun