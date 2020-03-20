Polis cami önlerinde 'cuma namazı' nöbeti tuttu
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Polis cami önlerinde 'cuma namazı' nöbeti tuttu

Türkiye'de de salgına dönüşen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de camiler geçici süre ile ibadete kapatıldı.

20.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:04
Polis cami önlerinde 'cuma namazı' nöbeti tuttu

Türkiye'de de salgına dönüşen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de camiler geçici süre ile ibadete kapatıldı. Cuma namazı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis cami önlerinde güvenlik önlemi alırken, yasağa aldırmaya birkaç vatandaş ise cami avlularına girerek namaz kıldı. Bazıları ise kapılardan döndü.

Türkiye genelinde 81 ilde uygulamaya geçen genelge sonrası cuma namazı vaktinde camiler kapalı tutuldu. Cuma namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Sayıları her gün artarak devam eden korona vakalarının ardından tedbirler yurt genelinde arttırılarak devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı genelge sonrası 81 ilde vakit ve cuma namazlarının kılınmayacağı duyuruldu. Yayınlanan genelgeye rağmen kimi vatandaşlar cami önlerine gelerek ibadetlerini cemaatle gerçekleştirmek istedi. Gelen vatandaşları polis ekipleri ya da cami görevlileri durumu anlatarak evlerinde kalmaları ve ibadetlerini evlerinde gerçekleştirmeleri gerektiği yönünde uyardı. Birkaç vatandaş ise yasağa aldırmayarak cami girişinde bulunan avluda ibadetlerini yerine getirmeye çalıştı. Ezan okunmasının ardından camilerden, anonslar yapılarak namazların evlerde ve iş yerlerde kılınması gerektiği hatırlatıldı.

Namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlardan Sezai Sezen, Diyanet İşleri Başkanlığının kararına uyacaklarını ifade ederek, "Memleketimizde korona virüsü var. Biliyorsunuz bu dünyayı saran bir hastalık. Şimdi önce sağlık. Önce insan sağlığı. Sağlığın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Önce sağlık. Ama Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı mantıklı bir şey. Bu ne kadar sürer bilemeyiz. Tabi bunları kendileri bilecekler. Ben buraya namaz kılmak için geldim şu anda cami kapalı önceki güne kadar cami açıktı, namazı kılabiliyordum ama bugün de kapalı büyük ihtimalle yarın da kapalı olduğunu söylüyorlar, yani kandil gecesinde. Tabi önce insan sağlığı, hijyen önemli. Ne yapalım? Bekliyoruz. Ben gördüm iki kişi namaz kılıyorlardı hoca da onlara müdahale ediyordu galiba" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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