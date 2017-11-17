Polis, Çalıntı Araçla Kaçan Şüpheliyi Bacağından Vurdu

Sarıyer'de çalıntı araçla kaçarken dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Ataşehir'den çalınan bir kamyonetin Sarıyer'de görülmesi üzerine aracı takibe aldı. Çalıntı kamyonetteki şüpheli şahsın, polislerin dur ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı.



Kaçan araçtaki şüpheli, kovalamaca sırasında polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokağı'nda aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin sokak ve çevresindeki çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.



Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan zanlı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Şüpheli şahsın hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.