Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu
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Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu

20.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:46
Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu

MERSİN'de polis ekipleri hayvan çiftliğinden çalınan 100 koyundan 97'sini, dışkılarını takip ederek, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ahırda buldu.

MERSİN'de polis ekipleri hayvan çiftliğinden çalınan 100 koyundan 97'sini, dışkılarını takip ederek, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ahırda buldu. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çopurlu Mahallesi Çiviçukur mevkiinde meydana geldi. Hırsızlık Büro Amirliği, bir hayvan çiftliğinden 100 koyunun çalındığı ihbarı üzerine adrese gitti. Bölgede araştırma yapan ekipler, koyunların dışkılarını takip ederek yaklaşık 10 kilometre mesafede, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi Değirmençay mevkiinde bir ahırda buldu. Olayla ilgili Suriye uyruklu Faez Alnabhan ve Abdullah Alkadro gözaltına alındı. Ahırdaki 97 koyun sahibine teslim edildi, 3 koyuna ise ulaşılamadı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞTAFLI


Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu
Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu
Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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