Polis bu kez operasyona değil, 'doğum günü' kutlamaya gitti
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Polis bu kez operasyona değil, 'doğum günü' kutlamaya gitti

07.01.2021 08:12 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:16
Polis bu kez operasyona değil, 'doğum günü' kutlamaya gitti

BALIKESİR'de yunus, toplum destekli ve asayiş polislerinin bulunduğu ekipler, 3 yaşındaki minik Elisa Bağca Selçuk için uğur böceği şeklinde pasta alıp, doğum günü sürprizi yaptı.

BALIKESİR'de yunus, toplum destekli ve asayiş polislerinin bulunduğu ekipler, 3 yaşındaki minik Elisa Bağca Selçuk için uğur böceği şeklinde pasta alıp, doğum günü sürprizi yaptı. Elisa, pastayla gelen polisleri görünce, sevinçten yerinde duramadı.

Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yaşındaki Elisa Selçuk için doğum günü sürprizi düzenledi. Yunus timi, toplum destekli polis ve asayiş ekibinin yer alan 6 polis, Elisa'nın evinin bulunduğu sokağa geldi. Evine mumları yanan pastayla birlikte, 'İyi doğdun' diyerek giren ekiplerini karşısında gören Elisa ise mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

Sürekli olarak zıplayan ve yerinde duramayan minik kız, yunus ekiplerinin motoruna ve asayiş ekibinin arabasına da bindi. Uğur böceğini çok sevdiğini söyleyen Elisa, polis ekiplerine de çok teşekkür etti.

Yapılan sürpriz için teşekkür eden Elisa'nın annesi Hande Selçuk, "Bugünümüzde bizleri yalnız bırakmayan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Kızım çok heyecanlıydı. Kaç gündür doğum gününü bekliyordu. Yanımızda oluğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ekipler, kutlamanın ardından vatandaşların alkışları eşliğinde görev yerlerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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