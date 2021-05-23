Polis bu kez hanelere misafir oldu

Sivas'ın Gürün İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler hanelere misafir olup, güncel güvenlik konularında hane halkını bilgilendirdi.

Sivas'ın Gürün İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler hanelere misafir olup, güncel güvenlik konularında hane halkını bilgilendirdi.

Gürün İlçe Emniyet Amiri Ömer Bozkurt' ve ekibi ilçede haneleri ziyaret ederek hanelere misafir oldu. Ziyaret edelin evlerde hane halkına başta KADES programı tanıtıldı. Evden-otodan hırsızlık, dolandırıcılık konuları hakkında bilgiler verildi. Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp "Adınız Terör Örgütleri Soruşturmasına Karıştı" diyerek para, altın isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, E-ticaret alışverişlerinde güvenilir olan sitelerin tercih edilmesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularına da dikkat çekilen ziyaretlerde bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı