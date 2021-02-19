Polis botuna yunuslar eşlik etti
19.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:59
Yunusların polis botuna eşlik etmesi İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik ettiİZMİR - İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Karaburun açıklarında devriye görevini ifa eden polis botuna yunus sürüsü de eşlik ettiği görülüyor.
Yunusların polis botuna eşlik etmesi İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti
İZMİR - İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Karaburun açıklarında devriye görevini ifa eden polis botuna yunus sürüsü de eşlik ettiği görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı