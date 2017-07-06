Polis Boş Arazilerde Uyuşturucu Aradı

Polis Boş Arazilerde Uyuşturucu Aradı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede boş arazilerde, boş alanlarda uyuşturucu madde aradı.

Polis Boş Arazilerde Uyuşturucu Aradı

İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede boş arazilerde, boş alanlarda uyuşturucu madde aradı. Ekipler, aynı zamanda şüpheli görülen kişileri durdurarak GBT(Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. Arama çalışmalarında narkotik köpek de kullanıldı.

- İstanbul