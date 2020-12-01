Son dakika: Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika: Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı

01.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:45

Son dakika haber... Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı Muğla'nın Milas ilçesinde 20 gün önce girdiği evde ev sahibi kadının ellerini ve ağızlarını bağlayarak evindeki altınları gasp eden şüphelilerden birisi Asayiş Şube ekiplerince yakalandı.

Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı

Muğla'nın Milas ilçesinde 20 gün önce girdiği evde ev sahibi kadının ellerini ve ağızlarını bağlayarak evindeki altınları gasp eden şüphelilerden birisi Asayiş Şube ekiplerince yakalandı.

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde 11 Kasım tarihinde meydana gelen gasp ve yağma olayının faili Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı
Milyonlar geri sayıma başladı! İşte koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarih
Milyonlar geri sayıma başladı! İşte koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarih

Edinilen bilgiye göre, E.A isimli bayanın ikametinin bahçesinde ağzı bantlanmak ve elleri plastik kelepçe ile bağlanmak suretiyle bıçak zoruyla altın zincirinin ve bilekliği gasp edildi. Kadının şikayeti üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip şüphelinin hareket alanında bulunan binlerce dakikalık güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası olayın şüphelilerinin M.A ve N.E isimli şahıslar olduğu tespit edildi. M.A isimli şahıs ekipler tarafından yakalanırken, ifadesinde suçunu itiraf etti. Diğer şüpheli N.E isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan M.A., Emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi.

Son dakika: Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı
Son dakika: Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı
Son dakika: Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı
Son dakika: Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

İlgili Haberler

Son dakika: Jandarma 145 adet kaçak cep telefonu yakaladı
Son dakika: Jandarma 145 adet kaçak cep telefonu yakaladı
Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı
Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı
Son dakika haberleri! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı
Son dakika haberleri! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Osman Kavala Halife Hafter Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 15:45:45. #1.14#
title