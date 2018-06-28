Polis Binaya Aydınlatma Direğine Tırmanarak Girdi

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, polis metruk bir binaya aydınlatma direğine tırmanarak girdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele için 24 ekip, 104 personel, iki dedektör köpeği ile uygulama gerçekleştirdi.

NARKOTİM ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet, asayiş, yunus timleri ve Canik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği uygulamada, 134 kişi, 38 araç, 11 iş yeri ve 17 metruk bina kontrol edildi.

Ekipler, Atabey Sokak'ta şüphe arz eden 3 katlı metruk binanın birinci katına aydınlatma direğine tırmanarak girdi. İkamette arama yapan ekipler, uyuşturucu aparatları buldu.

Bir kahvehanede bir paket sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamalarda, 3 araç evrak eksikliğinden trafikten men edildi, araç sahiplerine toplam 4 bin 722 lira para cezası kesildi, iki amaç dışı bıçak ele geçirildi.

"Uyuşturucu kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile "Silahlı tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.