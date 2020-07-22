Polis, Besni'de kurban satıcılarını sahte paraya karşı uyardı
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Polis, Besni'de kurban satıcılarını sahte paraya karşı uyardı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarının dolandırılmasını önlemek için sahte para konusunda bilgilendirdi.

Polis, Besni'de kurban satıcılarını sahte paraya karşı uyardı
22.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:34

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarının dolandırılmasını önlemek için sahte para konusunda bilgilendirdi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Sahte para kurbanı olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Besni'de bulunan Hayvan Pazarı'nda sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten polis, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Polis, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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